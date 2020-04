Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 20 aprile 2020

La tv va incontro alle esigenze degli italiani in questi giorni difficili in cui restare in casa è fondamentale per arginare il contagio del coronavirus. Con informazione, approfondimento, ma anche film e intrattenimento, i principali canali televisivi offrono una proposta in grado di soddisfare tutti i gusti.

Da Rai Uno che ripropone un episodio del Commissario Montalbano a Canale 5 che risponde con la prima tv ‘Animali fantastici: I crimini di Grindelwald’, passando per Rai Tre che offre una nuova inchiesta di Report, di seguito, tutta la programmazione serale delle reti

Stasera in tv su Rai1

21:20 - PILLOLA Camilleri

21:25 - Il Commissario Montalbano - Il gioco delle tre carte

23:30 - Frontiere

00:35 - S'è fatta notte

01:05 - Rai - News24

Stasera in tv su Rai2

21:20 - Stasera tutto è possibile

00:10 - Helen Dorn Il patto

01:35 - Casi d'amore - Gocce KO

02:24 - Caduta libera

03:15 - Piloti

03:40 - Videocomic Passerella di comici in tv

Stasera in tv su Rai3

21:20 - Report

23:15 - Lessico civile

00:00 - TG3 Linea notte

00:10 - TG Regione

00:13 - TG3 Linea notte

01:00 - Meteo 3

Stasera in tv su Canale 5

21:21 - ANIMALI FANTASTICI: I CRIMINI DI GRINDELWALD - 1 PARTE - 1aTV

22:15 - TGCOM

22:16 - METEO.IT

22:19 - ANIMALI FANTASTICI: I CRIMINI DI GRINDELWALD - 2 PARTE - 1aTV

23:56 - TG5 - NOTTE

00:30 - METEO.IT

Stasera in tv su Italia 1

21:20 - UN'ESTATE AL MARE - 1 PARTE

22:49 - TGCOM

22:52 - METEO.IT

22:55 - UN'ESTATE AL MARE - 2 PARTE

23:30 - VITA SMERALDA

01:00 - THE 100 - CUSTODE DI SUA SORELLA

Stasera in tv su Rete4

21:25 - QUARTA REPUBBLICA

00:47 - L'ALTRA DONNA DEL RE

02:52 - TG4 L'ULTIMA ORA - NOTTE

03:12 - MEDIA SHOPPING

Stasera in tv su La7

21:15 - Flightplan - Mistero in volo

23:15 - L'inferno di cristallo

00:50 - TG LA7

00:55 - L'inferno di cristallo (secondo tempo)

Stasera in tv su Tv 8

20:25 - Guess My Age - Indovina l'età Ep. 146 Prima TV

21:25 - Alessandro Borghese - 4 ristoranti Isola d'Elba

22:35 - Italia's Got Talent - Best of Ep. 2

00:20 - Bruno Barbieri - 4 Hotel Firenze

01:25 - Bruno Barbieri - 4 Hotel Liguria

02:45 - Cold Blood: nuove verità Ep. 2

Stasera in tv su Nove

20:30 - Deal With It - Stai al gioco

21:35 - Baby Animals - Il primo anno sulla terra - 1^TV

00:30 - Tropical Islands - Le isole delle meraviglie

03:15 - Airport Security Spagna