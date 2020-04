Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 21 aprile 2020

La tv va incontro alle esigenze degli italiani in questi giorni difficili in cui restare in casa è fondamentale per arginare il contagio del coronavirus. Con informazione, approfondimento, ma anche film e intrattenimento, i principali canali televisivi offrono una proposta in grado di soddisfare tutti i gusti.

Da Rai Uno che ripropone il concerto evento del 2014 di Laura Pausini a Canale 5 che risponde con il film ‘Karol un uomo diventato Papa’, passando per Italia Uno che trasmette ‘Le Iene’ di seguito, tutta la programmazione serale delle reti.

Stasera in tv su Rai Uno

21:25 - Stasera...Laura! Ho creduto in un sogno

23:55 - Porta a Porta

01:25 - RaiNews24

01:54 - Che tempo fa

02:00 - Cinematografo

Stasera in tv su Rai Due

21:20 - Earth - Un giorno straordinario

23:00 - Patriae

00:30 - Il commissario Heller Morte sul lago

01:55 - Protestantesimo

02:25 - Squadra Speciale Vienna Delitti sul set

03:10 - Piloti

Stasera in tv su Rai Tre

21:20 - #cartabianca

00:00 - TG3 Linea notte

00:10 - TG Regione

00:13 - TG3 Linea notte

01:00 - Meteo 3

Stasera in tv su Canale 5

21:21 - KAROL UN UOMO DIVENTATO PAPA

00:30 - X-STYLE

01:17 - TG5 - NOTTE

01:51 - METEO.IT

01:52 - STRISCIA LA NOTIZIA - LA VOCE DELLA RESILIENZA

Stasera in tv su Italia Uno

21:20 - LE IENE SHOW

01:00 - AMERICAN DAD - TOP OF THE STEVE - 1aTV

01:21 - AMERICAN DAD - GIOCHI PERICOLOSI - 1aTV

01:42 - THE 100 - LO SBALLO DI UN GIORNO

02:25 - STUDIO APERTO - LA GIORNATA

02:35 - SPORT MEDIASET - LA GIORNATA

Stasera in tv su Rete Quattro

21:25 - FUORI DAL CORO

00:47 - L'ULTIMA RUOTA DEL CARRO

02:52 - TG4 L'ULTIMA ORA - NOTTE

03:12 - MEDIA SHOPPING

Stasera in tv su La7

21:15 - Di - Martedì

00:50 - TG LA7 Notte

01:00 - Otto e Mezzo (R)

01:40 - L'Aria che tira (R)

Stasera in tv su Tv8

21:30 - Hotel Transylvania

23:00 - Piccoli brividi

00:45 - La notte dei record Ep. 4

02:55 - Cold Blood: nuove verità Ep. 3

03:45 - L'assassino della porta accanto Ep. 4

Stasera in tv su Nove

20:35 - Deal With It - Stai al gioco

21:30 - The Call

23:15 - The Call

00:55 - Airport Security