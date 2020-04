Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 22 aprile 2020

La tv va incontro alle esigenze degli italiani in questi giorni difficili in cui restare in casa è fondamentale per arginare il contagio del coronavirus. Con informazione, approfondimento, ma anche film e intrattenimento, i principali canali televisivi offrono una proposta in grado di soddisfare tutti i gusti.

Da Rai Uno che ripropone una puntata di ‘Meraviglie - La Penisola dei tesori’ con Alberto Angela a Canale 5 che risponde con una replica di ‘Tu si que vales’, passando per l’appuntamento con ‘Chi l’ha visto’ su Rai Tre, di seguito tutta la programmazione serale delle reti.

Stasera in tv su Rai Uno

21:25 - Meraviglie - La Penisola dei tesori (Piazza dei Miracoli)

23:50 - Porta a Porta

01:23 - Che tempo fa

01:30 - Rai - News24

Stasera in tv su Rai Due

21:20 - Quello che veramente importa - film

23:20 - Zeta - Una storia Hip Hop

01:05 - Marie Brand e le ombre del passato

02:35 - Casi d'amore La donna al suo fianco

03:20 - Piloti

03:45 - Videocomic Passerella di comici in tv

Stasera in tv su Rai Tre

21:20 - Chi l'ha visto?

00:00 - TG3 Linea notte

00:10 - TG Regione

00:13 - TG3 Linea notte

01:00 - Meteo 3

Stasera in tv su Canale 5

21:20 - TU SI QUE VALES

01:00 - TG5 - NOTTE

01:34 - METEO.IT

01:35 - STRISCIA LA NOTIZIA - LA VOCE DELLA RESILIENZA

02:01 - UOMINI E DONNE

Stasera in tv su Italia 1

21:21 - JURASSIC PARK III - 1 PARTE

22:11 - TGCOM

22:14 - METEO.IT

22:17 - JURASSIC PARK III - 2 PARTE

23:07 - I GRIFFIN - ITS' A TRAP - I PARTE

23:29 - I GRIFFIN - ITS' A TRAP - II PARTE

23:52 - BENEATH

Stasera in tv su Rete 4

21:25 - STASERA ITALIA SPECIALE

23:25 - CONFESSIONE REPORTER

00:25 - PATTY PRAVO SPECIAL

02:07 - TG4 L'ULTIMA ORA - NOTTE

Stasera in tv su La7

21:15 - Atlantide Storie di Uomini e di Mondi - Mussolini ultimo atto?

00:50 - TG LA7 Notte

01:00 - Otto e Mezzo (R)

01:40 - L'Aria che tira (R)

Stasera in tv su Tv8

21:30 - L'uomo bicentenario

23:40 - I delitti del Bar - Lume - Hasta pronto Viviani

01:30 - Duetto a tre

03:05 - Vanity Fair Confidential Ep. 2

03:45 - Donne Detective Ep. 6

Stasera in tv su Nove

20:30 - Deal With It - Stai al gioco

21:35 - Robo - Cop

23:45 - Robo - Cop

01:45 - Airport Security Ireland

02:10 - Airport Security Ireland