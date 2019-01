Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 22 gennaio 2019

Su Rai 1 in prima tv il film "Liberi di scegliere", una storia sulla lotta alla 'ndrangheta con Alessandro Preziosi nei panni di un giudice, mentre su Canale 5 va in onda la seconda puntata di "Adrian", lo show-cartoon di Adriano Celentano che al suo esordio, ieri sera, non ha raccolto molti consensi.

Su Rai 3 torna l'appuntamento con Bianca Berlinguer e il suo "#Cartabianca", su Italia 1 invece spazio all'azione con "Attacco al potere 2". E ancora tanti altri film e programmi: l'offerta delle principali reti televisive nella prima e seconda serata di lunedì 21 gennaio è vasta e accontenta tutti i gusti dei telespettatori. Sapete cosa seguire? Se volete saperne di più e chiarirvi le idee, di seguito la guida completa con tutti i programmi in onda questa sera.

Clicca su continua per leggere la guida tv