Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 22 maggio 2020

Su Rai1 la fiction 'Felicia Impastato' (in replica), su Canale 5 la seconda puntata di 'Amici Speciali', mentre su Rai3 va in onda il film di Leonardo Pieraccioni 'Il Professor Cenerentolo'. Su Rete 4 torna l'appuntamento settimanale con 'Quarto Grado'

Sui principali canali televisivi spazio ancora all'attualità ma anche all'intrattenimento e sono tanti anche i programmi in onda in seconda serata.

Stasera in tv su Rai Uno

20:00 - Tg1

20:30 - Soliti Ignoti - Il Ritorno

21:25 - Felicia Impastato

23:25 - TV7

Stasera in tv su Rai Due

20:30 - TG2

21:00 - TG2 Post

21:20 - N.C.I.S. Fianco a fianco

22:10 - The Rookie Allerta nucleare

23:00 - Blue Bloods Perdono

23:45 - La Compagnia del Cigno

Stasera in tv su Rai Tre

19:00 - TG3

19:30 - TG Regione

19:51 - TG Regione Meteo

20:00 - Blob

20:20 - Palestre di vita

20:45 - Un posto al sole Classic

21:20 - Il professor Cenerentolo

23:00 - Cultura presenta Storie della Tv Enzo Tortora, inventore di format

00:00 - TG3 Linea notte

Stasera in tv su Canale 5

20:00 - TG5

20:40 - Striscia la Notizia

21:20 - Amici Speciali

01:00 - TG5 Notte

Stasera in tv su Italia 1

20:40 - C.S.I. - Scena del crimine

21:30 - Battleship

00:00 - Spiders

Stasera in tv su Rete 4

19:35 - Tempesta d'amore

20:30 - Stasera Italia

21:25 - Quarto Grado

00:45 - Il Commissario Schumann

Stasera in tv su La7

19:55 - Il meteo della sera

20:00 - TG LA7

20:35 - Otto e Mezzo

21:15 - Propaganda Live

00:50 - TG LA7 Notte

Stasera in tv su Tv8

19:30 - Cuochi d'Italia - Il campionato del mondo

20:20 - Guess My Age - Indovina l'età

21:30 - Italia's Got Talent - Best of

23:20 - Piacere Maisano Benvenuti a Castel Volturno

00:15 - Patto con il diavolo

Stasera in tv su Nove

19:50 - Sono le venti (live)

20:30 - Deal With It - Stai al gioco

21:25 - Fratelli di Crozza (live)

22:55 - Accordi & disaccordi (live)