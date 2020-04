Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 24 aprile 2020

In questi giorni difficili, in cui dobbiamo restare in casa a causa dell'emergenza coronavirus, la tv va incontro a ogni esigenza degli italiani. Informazione, approfondimento, ma anche film e intrattenimento, i principali canali televisivi offrono una proposta in grado di soddisfare tutti i gusti.

Su Rai1 il film 'Pavarotti', su Canale 5 'Paperissima', su Rete 4 invece l'appuntamento settimanale con 'Quarto Grado', ma sono tanti anche i programmi in seconda serata.

Stasera in tv su Rai1

18:45 - L'Eredità

20:00 - Tg1

20:30 - Soliti Ignoti - Il Ritorno

21:25 - Pavarotti

23:25 - Speciale TG1: Anniversario della Liberazione

Stasera in tv su Rai2

18:50 - Blue Bloods - L'arte della guerra

19:40 - Instinct - Senza cuore

20:30 - TG2

21:00 - TG2 Post

21:20 - N.C.I.S. Nel mondo reale

22:10 - The Rookie Detective di notte

23:00 - Blue Bloods Tirare la corda

23:45 - The Expatriate - In fuga dal nemico

Stasera in tv su Rai3

19:00 - TG3

19:30 - TG Regione

19:52 - TG Regione Meteo

20:00 - Blob

20:20 - Non ho l'età

20:45 - Un posto al sole Classic

21:20 - In guerra per amore

23:00 - I Topi

00:00 - TG3 Linea notte

