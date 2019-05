Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 26 maggio 2019

Domenica 25 maggio, quali programmi in onda stasera in tv? Al consueto appuntamento con il programma di Fabio Fazio ‘Che tempo che fa’ su Rai Uno si contrappone un nuovo episodio della serie ‘New Amsterdam’ su Canale 5 nell’ampia offerta di proposte televisive che da Rai Tre a La7 propongono diversi generi con cui intrattenersi a partire dalla prima serata.

Stasera in tv su Rai Uno

20:35 - Che Tempo Che Fa

22:49 - TG1 60 Secondi

22:50 - Speciale Porta a Porta Elezioni Europee 2019

02:00 - Tutto in una Notte Cinematografo Speciale Festival Internazionale del Cinema di Cannes

04:05 - Risate di Notte

04:45 - Rai - News24

Stasera in tv su Rai Due

21:00 - Quelli Che il Calcio dopo il TG

21:20 - N.C.I.S. Dove eravamo rimasti

22:10 - F.B.I. La fede dell'armiere

23:00 - La Domenica Sportiva

00:30 - Speciale Tg2: Elezioni Europee 2019

02:00 - Protestantesimo

02:30 - Appuntamento al cinema

Stasera in tv su Rai Tre

20:30 - Che ci faccio qui

21:15 - In nome di mia figlia Prima Visione tv

22:50 - Speciale Tg3: Elezioni Europee 2019

00:10 - TG Regione

00:13 - Speciale Tg3: Elezioni Europee 2019

