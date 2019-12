Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 31 dicembre 2019

Show in diretta, musica, spettacoli circensi, ma anche film e grandi classici Disney: nella notte che accompagna verso il Capodanno i principali canali televisivi offrono un’ampia proposta per il pubblico che saluta il 2019 e aspetta il nuovo anno con la tv accesa.

Da Rai Uno a La7, dunque, di seguito l’elenco completo dei programmi in onda stasera in tv a Capodanno.

Stasera in tv su Rai Uno

21:00 - L'Anno che Verrà

01:30 - Che tempo fa

01:35 - Testimoni e Protagonisti Ventunesimo secolo - Katia Ricciarelli

02:50 - Sottovoce

03:20 - Cultura Italia viaggio nella bellezza La seconda vita degli anfiteatri: arene, fortezze e abitazioni

Stasera in tv su Rai Due

21:20 - Gli Aristogatti

22:50 - Monsters University

00:35 - Ufo - Allarme rosso... Attacco alla Terra!

02:10 - Ufo - Distruggete Base Luna!

03:35 - Ufo... Annientate Shado. Uccidete Straker... Stop

05:00 - Appuntamento al cinema

Stasera in tv su Rai Tre

21:00 - 43.mo Festival del Circo di Montecarlo

23:35 - TG3

23:48 - Meteo 3

23:50 - Blob 2019

01:30 - Cultura Speciale Save the Date Opera Italiana

