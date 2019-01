Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 4 gennaio 2019

Una prima serata all'insegna dei grandi film per le famiglie, quella di venerdì 4 gennaio 2018. Ecco tutte le proposte dei canali più importanti, da Rai1 a CANALE 9.

Le reti ammiraglie di Mediaset e Rai puntano sui film. Rai1 schiera 'Wine to Love - I colori dell'amore', mentre su Canale 5 è tempo di 'Zootropolis'. Su Rai2 torna invece 'The Good Doctor', in replica in attesa della seconda stagione, che racconta le vicende di Shaun Murphy (interpretato da Freddie Highmore), un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant. Di seguito la guida tv completa.

Stasera in tv su Rai 1

21:25 - Wine to Love - I colori dell'amore

23:07 - TG1 60 Secondi

23:10 - TV7

00:15 - TG1 NOTTE

00:45 - Che tempo fa

Questa sera, alle 21:25 su #Rai1, #WineToLove - I colori dell'amore 🍇❤🍷

Una romantic comedy sulle vicende familiari e sentimentali di una comunità del #Vulture costretta all'improvviso a confrontarsi con la realtà di New York. #4gennaio @domefortunato #OrnellaMuti @RaiCinema pic.twitter.com/uLqj6EHqFn — Rai1 (@RaiUno) 4 gennaio 2019



Stasera in tv su Rai 2

21:05 - The Good Doctor - Scelte difficili - Soltanto la verità - Incidenti di percorso

23:30 - TG 2 Punto di Vista

00:00 - CALCIO & MERCATO

01:00 - Appuntamento al cinema

01:05 - The Last Witch Hunter

02:40 - Age of the Dragons

Autismo, difficoltà nel comunicare... vi sembra la descrizione di un chirurgo?

#TheGoodDoctor la prima stagione, stasera alle 21.05 su #Rai2 pic.twitter.com/vzM6ICWpot — Rai2 (@RaiDue) 4 gennaio 2019

Stasera in tv su Rai 3

21:15 - La grande Storia

21:18 - Gertrude Bell. La 'Madre' dell'Iraq

23:35 - TG Regione

23:40 - TG3 Linea notte

00:08 - Meteo 3

00:15 - La mia passione

01:05 - Appuntamento al cinema

01:10 - Cultura Gli speciali di Rai Scuola - Come il vento che forgia le cose

01:35 - Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:45 - All'inseguimento della pietra verde

Clicca su continua per vedere i programmi degli altri canali