Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 5 aprile 2019

Venerdì 5 aprile 2019: quali programmi guardare da chi abbia voglia di trascorrere la serata davanti alla tv? Show, film, inchieste e attualità sono i generi delle trasmissioni in onda in prima serata sui principali canali che, dalla ‘Corrida’ di Carlo Conti su Rai Uno a ‘Ciao Darwin’ di Paolo Bonolis su Canale 5, propongono ai telespettatori un’ampia offerta di intrattenimento.

Di seguito tutti i programmi in onda stasera in tv sui principali canali.

Stasera in tv su Rai Uno

21:25 - La Corrida: varietà dedicato ai “dilettanti allo sbaraglio”, personaggi rigorosamente non famosi giudicati dal pubblico in studio.

23:58 - TG1 60 Secondi

00:00 - TV7

01:05 - TG1 NOTTE

01:35 - Che tempo fa

Stasera in tv su Rai Due

21:20 - L'Aquila 3:32 - La generazione dimenticata. In occasione del decimo anniversario del terremoto de L’Aquila, in cui persero la vita 309 persone, il documentario ripercorre gli avvenimenti di quella terribile notte del 2009.

22:50 - Robinù

00:30 - CALCIO & MERCATO

01:30 - The River King

03:00 - Appuntamento al cinema

Stasera in tv su Rai Tre

21:20 – La famiglia Bélier (Film) Tutti i componenti della famiglia Belier sono sordomuti tranne Paula, la primogenita di 16 anni, che è una presenza indispensabile per i genitori e suo fratello. Un giorno, spinta dall’insegnante di musica, la ragazza decide di fare le selezioni per una nota scuola di canto parigina, scelta di vita che significherebbe, però, mettere in difficoltà la sua famiglia. Come si comporterà?

23:03 - Terremoti in Italia

00:00 - TG3 Linea notte

00:10 - TG Regione

00:13 - TG3 Linea notte

01:00 - Meteo 3

