Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 5 gennaio 2019

Ce n'è per tutti i gusti stasera in tv. Dalle reti Rai a Mediaset, da La7 al digitale terrestre, ecco cosa propongono in prima serara le principali reti televisive, tra film d'animazione e thriller.

Partiamo da Rai 1, che punta sui film per famiglie, una vera e propria tradizione televisiva nei giorni di festa, e manda in onda prima 'Heidi' e poi 'Anna dai capelli rossi'. Su Rai2 è invece tempo di musica con 'La memoria di Adriano', approfondimento sull'artista Adriano Celentano. Si ride su Canale 5 con Aldo, Giovanni e Giacomo in 'Fuga da Reuma Park'. Mentre su CANALE 9 va in scena la cultura con 'Firenze secondo me' condotto dall'ex premier Matteo Renzi.

Di seguito la guida completa dei programmi stasera in tv.

Stasera in tv su Rai 1

20:30 - Soliti Ignoti - Il Ritorno

21:25 - Heidi

23:26 - TG1 60 Secondi

23:30 - Anna dai capelli rossi - In pace con il mondo

01:00 - TG 1 NOTTE

01:10 - Che tempo fa

01:15 - Milleeunlibro Scrittori in TV

02:15 - Lo schiaccianoci



Stasera in tv su Rai 2

20:30 - TG2 20.30

21:05 - ( La ) Memoria di Adriano

00:00 - TG2 Dossier

00:45 - TG2 Storie. I racconti della settimana

01:25 - TG 2 Mizar

01:50 - TG 2 Cinematinee'

01:55 - TG 2 Achab Libri

02:00 - TG 2 Sì, Viaggiare

02:15 - TG 2 Eat Parade

02:25 - Appuntamento al cinema

02:30 - She's The Man

E chi non conosce il "Molleggiato"!

🎂 Vi ricordiamo l'appuntamento con "C'è Celentano" stasera alle 21.05 su #RaiDue, un augurio speciale per ripercorrere gli ormai oltre 60 anni di attività!

#AdrianoCelentano #Celentano #5gennaio pic.twitter.com/n3fjo1XZV3 — Rai2 (@RaiDue) 5 gennaio 2019



Stasera in tv su Rai 3

20:30 - Le parole dell'anno

21:20 - Prima che la notte

23:35 - TG3 Mondo

00:02 - Meteo 3

00:05 - TG Regione

00:13 - Marilyn e i fratelli Kennedy

00:55 - TG3 Agenda del mondo

01:10 - TG3 Chi è di scena

01:25 - Appuntamento al cinema

01:30 - Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:40 - Grosso guaio a Chinatown

«Io ho un concetto etico del giornalismo, ritengo infatti che in una società democratica e libera, il giornalismo rappresenti una delle forze essenziali della società.»



Daniele Vicari fa rivivere la figura di #PippoFava nel film #Primachelanotte.

Stasera alle 21.20 su #Rai3. pic.twitter.com/OQv4NYyEgV — Rai3 (@RaiTre) 5 gennaio 2019

