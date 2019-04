Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda l’8 aprile 2019

La replica di un episodio del Commissario Montalbano su Rai Uno si contrappone al debutto della sedicesima edizione del Grande Fratello su Canale 5; la comicità di ‘Made in Sud’ è un’alternativa al film di Italia Uno: queste alcune delle proposte che i principali canali trasmettono in prima serata oggi lunedì 8 aprile 2019.

Di seguito tutte le informazioni canale per canale.

Stasera in tv su Rai Uno

21:25 - Il Commissario Montalbano - Il Commissario più amato d’Italia torna con un avvincente episodio in replica dal titolo ‘Amore’

23:40 - Che fuori tempo che fa

00:50 - S'è fatta notte

01:20 - TG1 NOTTE

01:50 - Che tempo fa

Stasera in tv su Rai Due

21:20 - Made in Sud- Programma d’intrattenimento condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. Sul palco si alterneranno comici già affermati accanto ad artisti al loro esordio in tv, provenienti non solo dalle aree del Sud Italia

23:40 - Povera Patria

01:30 - Protestantesimo

02:00 - Blue Bloods Genitori e figli

02:40 - Piloti

03:00 - Cut

Stasera in tv su Rai Tre

21:20 – Report - Un programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la sua squadra ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società.

23:10 - Prima dell'alba

00:00 - TG3 Linea notte

00:10 - TG Regione

00:13 - TG3 Linea notte

Clicca su continua per leggere i programmi in onda stasera in tv