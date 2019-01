Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 18 gennaio 2019

Il weekend parte con un’ampia offerta per coloro che scelgono di trascorrere il venerdì sera comodamente seduti sul divano davanti alla tv.

Show, film, fiction e quiz sono i programmi offerti dai principali canali televisivi che propongono un intrattenimento per tutti i gusti: da ‘Superbrain’, lo show condotto da Paola Perego su Rai Uno, al sempre verde ‘Chi vuol essere milionario?’ di Canale 5, ecco i programmi che a partire dalla prima serata di venerdì 18 gennaio, sono in onda stasera in tv.

Stasera in tv su Rai 1

20:30 - Soliti Ignoti - Il Ritorno

21:25 - Superbrain - Le Supermenti

23:58 - TG1 60 Secondi

00:00 - TV7

01:05 - TG1 NOTTE

01:35 - Che tempo fa

Quante cose si possono fare con una mente straordinaria?

In questa puntata non crederete ai vostri occhi.

Secondo appuntamento con #Superbrain questa sera 21.25 #Rai1 @peregopaola #FrancescoPaolantoni pic.twitter.com/4G1W6Tgy49 — Rai1 (@RaiUno) 18 gennaio 2019





Stasera in tv su Rai 2

21:05 - Cut

21:20 - The Good Doctor - Sacrificio - Un difficile distacco

23:45 - TG 2 Punto di Vista

00:10 - CALCIO & MERCATO

01:10 - Appuntamento al cinema

01:15 - Il cecchino

Stasera in tv su Rai 3

20:25 - Nuovi Eroi

20:45 - Un posto al sole

21:15 - Qualunquemente

23:05 - Rabona il colpo a sorpresa

00:00 - TG3 Linea notte

00:10 - TG Regione

00:13 - TG3 Linea notte

