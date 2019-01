Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 19 gennaio 2019

Il weekend è ufficialmente iniziato e per chi trascorrerà il sabato sera a casa, le offerte per rilassarsi e divertirsi davanti alla tv non mancano.

Show, film, fiction, quiz, programmi per tutta la famiglia saranno in onda sui principali canali televisivi. Su Rai1 ci sarà Amadeus con 'Ora o mai più', su Canale 5 la seconda puntata della nuova stagione di 'C'è posta per te'. Ma vediamo nel dettaglio tutti i programmi della prima serata di sabato 19 gennaio, questa sera in tv:

Stasera in tv su Rai1

20:30 - Soliti Ignoti - Il Ritorno

21:25 - Ora o Mai più

23:59 - TG1 60 Secondi

00:00 - Petrolio

01:20 - TG 1 NOTTE

01:30 - Che tempo fa

Stasera in tv su Rai2

20:30 - TG2

21:05 - N.C.I.S. Los Angeles Vivere e morire in Messico

21:50 - S.W.A.T. - La fonte - Resa dei conti

23:30 - TG2 Dossier

00:15 - TG2 Storie. I racconti della settimana

00:55 - TG 2 Mizar

01:20 - TG 2 Cinematinee'

Stasera in tv su Rai3

20:15 - Le parole della settimana

22:30 - Alla lavagna

23:00 - TG3 Mondo

23:25 - Meteo 3

23:30 - TG Regione

23:35 - Commissari *Sulle tracce del male*

00:35 - TG3 Agenda del mondo

00:50 - TG3 Chi è di scena

01:05 - Appuntamento al cinema

