Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 13 marzo 2019

Vasta la scelta sulle principali reti televisive nella prima e seconda serata di questo mercoledì 13 marzo. Su Rai 1 la partita Bayern Monaco-Liverpool, valida per l'accesso ai quarti di finale della Champion's League, mentre su Canale 5 il debutto di Barbara d'Urso in prima serata con "Live - Non è la d'Urso", con tanti ospiti tra cui anche Fabrizio Corona per l'atteso confronto con la padrona di casa. Su Rai 2 la fiction "La porta rossa 2", su Italia 1 invece il film "Outcast - L'ultimo templare".

E poi ancora film e serie tv sugli altri canali. Sapete cosa seguire? Se volete saperne di più e chiarirvi le idee, di seguito la guida completa con tutti i programmi in onda questa sera.

