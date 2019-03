Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 6 marzo 2019

Vasta la scelta sulle principali reti televisive nella prima e seconda serata di questo mercoledì 6 marzo. Su Rai 1 la Champion's League con la partita Porto-Roma, ritorno degli Ottavi di Finale, su Canale 5 invece il film "Mamma o papà?" con Antonio Albanese e Paola Cortellesi. Su Rai 2 una nuova puntata della fiction "La Porta Rossa 2", per gli amanti della fantascienza invece il film "Sopravvisuto - The Martian", in onda su Italia 1.

E poi ancora film e serie tv sugli altri canali. Sapete cosa seguire? Se volete saperne di più e chiarirvi le idee, di seguito la guida completa con tutti i programmi in onda questa sera.

