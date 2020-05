Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda domenica 10 maggio 2020

Tutti in casa per l'emergenza coronavirus e la tv è senza dubbio una buona compagnia, capace di andare incontro a ogni esigenza. Dall'informazione all'approfondimento - seguitissimi in questo periodo - ma anche film e intrattenimento, i principali canali televisivi offrono una proposta in grado di soddisfare tutti i gusti. Purtroppo, per via delle norme governative vigenti, molti programmi si sono fermati - anche se dal 4 maggio qualcuno è ripartito - ma le varie reti schierano il best of del loro repertorio.

Le proposte tv per domenica 10 maggio

Su Rai 1 andrà in onda la fiction 'L'allieva' con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Alice e Einardi sono convocati da Calligaris presso una scuola dove uno studente è morto cadendo da una struttura in costruzione. Mentre segue gli sviluppi dell'indagine, per capire se si tratta di suicidio, omicidio o fatalità, l'allieva scopre dall'ex-moglie del PM cosa è successo in passato tra Einardi e Conforti.

Grande attesa per gli ospiti di Barbara D'Urso su Canale 5 con 'Live non è la D'Urso'. La conduttrice nelle storie su Instagram ha ironizzato sul polverone alzato da Striscia la Notizia sul mancato collegamento domenica scorsa con Marco Carta. Il cantante sardo però è atteso come ospite nella puntata di stasera. Ecco le altre proposte dei principali canali televisivi per domenica 10 maggio.

Stasera in tv Rai 1

18:45 - L'Eredità per l'Italia Week End

20:00 - TELEGIORNALE

20:35 - Soliti Ignoti - Il Ritorno

21:25 - L'allieva 2 - Il passaggio - Insospettabili

23:20 - Speciale Tg1

00:25 - L'uomo in bianco Giovanni Paolo II, il Papa del coraggio

00:54 - Che tempo fa

01:00 - Rai - News24

Stasera in tv Rai 2

18:30 - TG2 L.I.S.

18:35 - Il commissario Voss Tradimento mortale

19:40 - Che tempo che farà

20:30 - TG2 20.30

21:05 - Che tempo che fa

23:45 - La Domenica Sportiva

01:00 - Protestantesimo

01:30 - Ultima Traccia: Berlino - La testimone

Stasera in tv Rai 3

18:55 - Meteo 3

19:00 - TG3

19:30 - TG Regione

19:51 - TG Regione Meteo

20:00 - Blob

20:30 - Che ci faccio qui Ogni Santo Giorno Capitolo 1

21:20 - Un giorno in Pretura La scomparsa di Gloria Rosboch

23:25 - TG Regione

