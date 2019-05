Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 21 maggio 2019

Vasta la scelta sulle principali reti televisive nella prima e seconda serata di questo martedì 21 maggio. Su Rai 1 il film 'La nostra terra' con Stefano Acccorsi, Sergio Rubini e Iaia Forte, su Canale 5 invece la commedia con Paola Cortellesi e Antonio Albanese 'Come un gatto in tangenziale'. Su Rai 2 ultimo appuntamento con le Blind Audition di 'The Voice' (qui le anticipazioni), mentre su Italia 1 va in onda il '300 - L'alba di un impero'.

E poi ancora film, serie e programmi sugli altri canali. Sapete cosa seguire? Se volete saperne di più e chiarirvi le idee, di seguito la guida completa con tutti i programmi in onda questa sera.

