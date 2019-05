Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 29 maggio 2019

Vasta la scelta sulle principali reti televisive nella prima e seconda serata di questo mercoledì 29 maggio. Su Rai 1 il film 'Nemiche per la pelle', su Canale 5 invece una nuova puntata di 'Live - Non è la d'Urso'. Su Rai 3 'Chi l'ha visto?' - che dovrebbe ospitare in studio Pamela Prati per parlare di truffe d'amore online - mentre su Rete 4 va in onda 'Freedom - Oltre il confine' con Roberto Giacobbo.

E poi ancora film, serie e programmi sugli altri canali. Sapete cosa seguire? Se volete saperne di più e chiarirvi le idee, di seguito la guida completa con tutti i programmi in onda questa sera.

