Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 16 marzo 2019

Film, serie tv, show, intrattenimento per bambini e tanto altro. Per questo sabato sera in tv i palinsesti dei principali canali televisivi propongono una vasta scelta per il telespettatore.

Su Rai Uno va in onda il film “Chi m’ha visto” con Pierfrancesco Favino e Beppe Fiorello mentre su Canale 5 torna “C’è posta per te”, il people show di Maria De Fillippi. Per i bambini su Italia c’è il film d’animazione “Minions” mentre su Rete 4 il classico anni Ottanta “Miami Supercops” con Bud Spencer e Terence Hill. Su La7 va in onda una nuova puntata del telefilm “Little Murders” mentre su Rai Due tornano le investigazioni di “SWAT”.

Vediamo nel dettaglio la programmazione di canali tv, con la guida completa ai programmi in onda questa sera.

