Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 18 maggio 2019

Musica, talent show, film, animazione e telefilm. Ce n’è per tutti i gusti stasera in tv sulle principali reti televisive.

Su Rai Uno il tradizionale appuntamento annuale con l’Eurovision Song Contest, con l’Italia in gara con Mahmood e la sua hit sanremese “Soldi”, mentre Canale 5 schiera il serale di Amici di Maria De Filippi. Ma non mancano proposte per gli amanti del cinema (come il cult tarantiniamo Bastardi senza gloria) e serie tv (come The Rookie).

Sapete già cosa seguire stasera? Se siete indecisi (o avete già deciso e magari volete una conferma sugli orari) ecco la guida tv di Today, con tutti i programmi in onda in onda questo sabato 18 maggio 2019.

