Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 20 febbraio 2019

Vasta la scelta sulle principali reti televisive nella prima e seconda serata di questo mercoledì 20 febbraio. Su Rai 1 appuntamento con il calcio e la partita Atletico Madrid VS Juventus, valida per gli Ottavi di Finale dell'Europa League, su Canale 5 invece "L'Isola dei Famosi". Un tuffo nel passato su Rete 4, dove va in onda il film "Il piccolo Lord", mentre su Rai 3 torna Federica Sciarelli con il suo "Chi l'ha visto?".

E poi ancora film e serie tv sugli altri canali. Sapete cosa seguire? Se volete saperne di più e chiarirvi le idee, di seguito la guida completa con tutti i programmi in onda questa sera.

