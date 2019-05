Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 30 maggio 2019

Vasta la scelta sulle principali reti televisive nella prima e seconda serata di questo giovedì 30 maggio. Su Rai 1 la nuova fiction 'Il giudice meschino', con Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, su Canale 5 invece il talent musicale condotto da Michelle Hunziker 'All together now'. Su Rai 2 il film 'Piacere sono un po' incinta', mentre su Rete 4 l'approfondimento di Paolo Del Dubbio con 'Dritto e rovescio'.

E poi ancora film, serie e programmi sugli altri canali. Sapete cosa seguire? Se volete saperne di più e chiarirvi le idee, di seguito la guida completa con tutti i programmi in onda questa sera.

