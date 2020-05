Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 5 maggio 2020

Tutti in casa per l'emergenza coronavirus e la tv è senza dubbio una buona compagnia, capace di andare incontro a ogni esigenza. Dall'informazione all'approfondimento - seguitissimi in questo periodo - ma anche film e intrattenimento, i principali canali televisivi offrono una proposta in grado di soddisfare tutti i gusti. Purtroppo, per via delle norme governative vigenti, molti programmi si sono fermati - anche se dal 4 maggio qualcuno è ripartito - ma le varie reti schierano il best of del loro repertorio.

Su Rai1 lo show musicale 'Pooh amici per sempre', su Canale 5 il film 'Padre Pio', su Italia 1 'Le Iene Show', ma sono tanti anche i programmi in seconda serata.

Stasera in tv su Rai1

18:45 - L'Eredità

20:00 - Tg1

20:30 - Soliti Ignoti - Il Ritorno

21:25 - Pooh amici per sempre

00:00 - Porta a Porta

Stasera in tv su Rai2

18:50 - Blue Bloods

19:40 - Instinct - Sogni infranti

20:30 - TG2

21:00 - TG2 Post

21:20 - Gomorroide

23:10 - Made in China napoletano

Stasera in tv su Rai3

19:00 - TG3

19:30 - TG Regione

19:51 - TG Regione Meteo

20:00 - Blob

20:20 - La scelta - I Partigiani raccontano

20:45 - Un posto al sole Classic

21:20 - #cartabianca

00:00 - TG3 Linea notte

