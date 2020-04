Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 5 aprile 2020

In questi giorni difficili, in cui dobbiamo restare in casa a causa dell'emergenza coronavirus, la tv va incontro a ogni esigenza degli italiani. Informazione, approfondimento, ma anche film e intrattenimento, i principali canali televisivi offrono una proposta in grado di soddisfare tutti i gusti.

Su Rai 1 andrà in onda l'ultima puntata della miniserie italia Bella da morire. Eva Cantini è un'ispettrice di polizia specializzata in femminicidi che si trasferisce a Lagonero per aiutare la sorella minore Rachele. Un giorno in questura si presenta Claudio Scuderi per denunciare la scomparsa della figlia Gioia, una bellissima aspirante showgirl di 26 anni che Eva aveva casualmente incontrato pochi giorni prima.

Su Canale 5 andrà in onda il programma condotto da Barbara D'Urso, Live non è la D'Urso. Ovviamente, anche questa puntata sarà in gran parte dedicata all'approfondimento giornalistico riguardante l'emergenza sanitaria legata alla pandemia di COVID-19 nel nostro paese. In collegamento e in studio ospiti per parlare dell'emergenza Coronavirus. Ma sono tante le trasmissioni da poter seguire.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Clicca su continua per leggere la guida completa