Aggrediti Stefania Petyx e il suo operatore: il video completo mostrato da Striscia

Il video dell’aggressione a Stefania Petyx è stato mandato in onda integralmente da “Striscia la notizia”. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, i telespettatori hanno potuto vedere cosa è successo quando l’inviata dal tg satirico è andata a documentare un’occupazione abusiva a Palermo.

Aggrediti Stefania Petyx e il suo operatore

Come si vede nel filmato, Stefania Petyx è stata prima spintonata giù dalla tromba delle scale, davanti agli occhi di un bambino piccolo, e poi letteralmente calpestata. Gli aggressori si sono rivolti anche contro l’operatore, che ha tentato inutilmente di fuggire ma è stato bloccato e malmenato in strada sotto gli occhi dei passanti: nel video si sentono le sue urla mentre viene colpito. L’uomo si è rifugiato poi in una farmacia.

All’arrivo delle forze dell’ordine e qualcuno dei presenti esprime solidarietà a Stefania Petyx. Nonostante la presenza della polizia, gli aggressori, vedendo in strada l’inviata e l’operatore, si sono nuovamente avventati contro di loro. Petyx e l’operatore sono stati poi trasportati in ospedale. Le immagini andate in onda hanno mostrato anche i lividi e le ferire riportate sulla schiena dall’operatore.

Sui social Stefania Petyx ha poi rassicurato i fan sulle sue condizioni. “Ghiaccio e baci al bassotto ecco la mia cura. Tanti dolori ma lo spirito resta alto”.

