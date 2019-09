'Stasera tutto è possibile', Stefano De Martino promosso: la Rai ha il suo conduttore "pop"

Buona la prima per Stefano De Martino. Chiamato alla prova della sua prima conduzione in solitaria, l'ex ballerino di 'Amici' convince il pubblico di 'Stasera tutto è possibile', totalizzando nella puntata di debutto in onda ieri sera 1.300.000 spettatori con 6.7% di share (più dello scorso anno) e facendo il pienone di complimenti sui social. Un successo ancora più significativo se si pensa che De Martino ha ereditato il timone della trasmissione di Rai Due da Amadeus, vero e proprio simbolo della conduzione Rai. Il segreto? La capacità dell'artista napoletano di mettersi in gioco con umiltà e voglia di fare e, soprattutto, la ventata di freschezza portata nel servizio pubblico grazie al suo stile ironico ed elegante al tempo stesso: in una sola parola 'pop'.

Non era facile inserirsi in una prima serata complicata come quella di ieri - che ha visto schierati due mostri sacri del prime time come “Temptation Island Vip” su Canale5 e “Montalbano” su Rai1 -, ma De Martino è riuscito a convincere i telespettatori, che lo hanno promosso a pieni voti su Twitter. "Due ore e mezza di puro divertimento", scrive qualcuno in un tweet. "Improvvisazione e simpatia: Stefano De Martino è un vero Matador", aggiunge qualcun altro. Segno che dopo le esperienze collezionate negli anni al fianco di Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi, di Fatima Trotta a Made in Sud e della moglie Belen Rodriguez al Festival di Castrocaro, Stefano si sta ritagliando sempre di più il suo posto nel piccolo schermo e, soprattutto, nella Rai Due giovane di Carlo Freccero.

chi come me farebbe condurre qualsiasi programma esistente sulla faccia della Terra a Stefano De Martino?#StaseraTuttoÈPossibile



(ad eccezione di Ulisse e Meraviglie, ovviamente) — ℳ𝘢𝘥𝘦𝘭𝘪𝘯𝘦 𝘩𝘢𝘵𝘵𝘦𝘳 ツ (@kissjme_) September 16, 2019

Stefano De Martino é un ballerino ma sa anche cantare e suonare chitarra e pianoforte. E se la cava anche discretamente come conduttore. Ha solo 29 anni, probabilmente il più giovane in tv ed ha tutte le carte in regola per diventare un vero showman.#staseratuttoepossibile — Marta ♏♀️ (@ThePettyBish) September 16, 2019

Stefano De Martino è davvero bravo. Complimenti a lui che è riuscito a spazzare via i miei pregiudizi — Massimo 🇮🇹🇪🇺🌌 (@tajima69) September 16, 2019

Improvvisazione, simpatia, resistenza fisica non indifferente, e per finire la scoperta di Stefano De Martino come Matador! Bravi 👏#staseratuttoèpossibile — Minollo_o (@MinolloO) September 16, 2019