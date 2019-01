Stefano De Martino conduce 'Made in Sud': è ufficiale

E' arrivata l'ufficialità: Stefano De Martino condurrà 'Made in Sud'. La conferma viene dalle parole di Carlo Freccero, direttore di Rai 2, attraverso un'intervista rilasciata al settimanale Panorama. Lunedì 25 febbraio comincerà la nuova stagione del fortunato show comico, che negli ultimi anni ha lanciato moltissimi talenti, e al timone ci sarà proprio il ballerino napoletano. De Martino riparte dunque con un nuovo progetto televisivo dopo "L'isola dei famosi" e "Selfie".

Stefano De Martino conduce 'Made in Sud'

Stefano sostituirà gli uscenti conduttori Gigi e Ross. Il ritorno di 'Made in Sud' si aggiunge alle tante novità apportate al palinsesto dal neo direttore. Tra queste, anche la nuova edizione di 'The Voice of Italy' con Simona Ventura (e, forse, Morgan, Asia Argento e J-Ax) e il rientro in Rai del comico Daniele Luttazzi.