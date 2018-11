Da 'Amici' a soci: Stefano De Martino fonda 'Willy The Whale' con Francesca Pietrogrande

Ai fan più attenti non sarà di certo sfuggito. Da qualche tempo, sul profilo Instagram di Stefano De Martino, è apparsa una inedita bio: il link al sito 'Willy The Whale'. Basta una rapida ricerca online per scoprire che la stessa presentazione è condivisa da Francesca Pietrogrande, ex executive producer di 'Amici di Maria De Filippi'. Già perché il ballerino napoletano ed ex inviato dell' 'Isola dei Famosi' si è lanciato in una nuova sfida professionale, e stavolta dietro le quinte, proprio insieme alla giovane imprenditrice: l'apertura di una società di comunicazione, intitolata 'Willy The Whale'.

Un progetto ancora gli esordi e avviato lo scorso agosto al riparo dai riflettori, che vede impegnato De Martino, da sempre molto attento nella gestione dei suoi profili social, al fianco dell'esperta di comunicazione e management, produttrice esecutiva del talent show di Canale 5 fino al 2017. Lui co-fondatore e direttore creativo, lei co-fontatrice ed executive producer. Obiettivo della società, letteralmente una "Creative and Production Factory", è l'ideazione e lo sviluppo di strategie di comunicazione per i clienti. Cuore della collaborazione, il connubio di due professionalità che si sono scoperte affini proprio nel backstage della trasmissione tv (e che i soliti maliziosi, tempo fa, volevano alle prese con un flirt).

De Martino, talento poliedrico, svela un lato inedito di sé e si presenta sul sito come una persona "intuitiva, estremamente curiosa, impegnata a colmare il suo bagaglio di emozioni, esperienze e nuove conoscenze. Sa cogliere la bellezza anche dove non si vede e ha gusto e capacità per valorizzarla". Pietrogrande, forte di un curriculum altisonante - architetto di formazione, poi attiva nel mondo della moda e dello spettacolo, è stata il più giovane produttore esecutivo del programma più popolare del Paese - spiega che "La curiosità per ogni nuova sfida l’ha spinta ad approfondire diversi stili di vita e sviluppare nuove attitudini". Insomma, la complicità che nel lontano febbraio del 2017 i più maliziosi volevano essere "sentimentale" (complice un viaggio alle Mauritius condiviso dai diretti interessati sui social) ha trovato sì un approdo, ma professionale.