Incidente in A1 per Stefano De Martino, paura per il ballerino di "Amici"

Stefano De Martino il famoso ballerino scoperto nella trasmissione "Amici" ed ex marito di Belen Rodriguez è rimasto coinvolto in un incidente stradale la scorsa notte in A1 nel territorio tra Anagni e Ferentino. Il sinistro si è verificato intorno alle 2.

A bordo dell'auto di un amico



Come riporta FrosinoneToday.it, il ballerino si trovava lato passeggero a bordo di un'Audi TT (in foto) alla cui guida c'era un suo amico. All'improvviso, per cause che sono al vaglio degli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto, la vettura che viaggiava in direzione Napoli, si sarebbe scontrata con una Punto. La Fiat ha perso il controllo finendo al centro della carreggiata.

La brusca frenata ed il violento scontro



Proprio in quel momento è sopraggiunta l'auto con a bordo il ballerino che non è riuscita ad evitare l'impatto nonostante la brusca frenata. Dalle prime informazioni raccolte sembra che il conducente della Punto sia rimasto lievemente ferito. De Martino ed il suo amico sarebbero stati invece miracolati uscendone illesi. Sul posto per recupare la macchina incidentata è intervenuto Federico Gismondi titolare di una carrozzeria a Ferentino.