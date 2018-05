Stefano De Martino, da ex allievo a professore di 'Amici'? L’indiscrezione

Aria di promozioni professionali per Stefano De Martino.

Dopo essere stato reclutato dall’Isola dei Famosi nel ruolo di inviato del reality dall’Honduras, il ballerino campano è tornato a ‘casa’, ovvero nel talent ‘Amici’ che gli aprì le porte del successo. E proprio lì, adesso, sembra schiudersi una nuova avventura professionale, adeguata a valorizzare la sua esperienza nel mondo della danza dopo anni di esibizioni.

Stando alle indiscrezioni del settimanale Nuovo Tv, infatti, De Martino potrebbe sedere tra le fila dei professori nella nuova stagione del talent di Canale 5.

“Pare che Maria De Filippi sia intenzionata ad annoverare il suo ex allievo come professore di danza moderna. Chissà, forse al posto di Garrison Rochelle: il coreografo texano comincia a mostrare un po' di stanchezza” si legge sul giornale che, contestualmente alla voce di avanzamento di carriera del ballerino, insinua la possibilità che Garrison, storica presenza del talent, stia meditando l’addio.

In attesa di conferme ufficiali o smentite, resta la certezza che negli ultimi anni Stefano De Martino sia riuscito ad emergere per le sue qualità professionali e per il suo carattere finalmente affrancato dal ruolo di ‘ex marito di Belen’ e capace di costruirsi un’immagine credibile e affidabile.