Stefano De Martino, no al Festival di Sanremo: “Lì se sbagli sei morto”

Mentre le indiscrezioni sulle presenze che animeranno la 70esima edizione del Festival di Sanremo aumentano via via che la data di inizio si fa imminente, la voce di Stefano De Martino smentisce la propria partecipazione che pure era stata indicata come probabile sul palco dell’Ariston.

Il ballerino che di recente ha dato prova di un certo talento nella conduzione grazie al programma di Rai Due ‘Stasera tutto è possibile’, ha spiegato i motivi della sua assenza alla kermesse più in vista della tv italiana nel corso di un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano. “Sanremo ora? Neanche per tutto l’oro del mondo: lì se sbagli sei morto. E per come sono ora dovrei affidarmi solo al culo, e di culo nella vita ne ho già avuto abbastanza”, ha ammesso con estrema sincerità il 30enne che ha alle spalle un percorso professionale segnato anche dalla buona sorte: “Ho una fortuna: mi basta il minimo sforzo per sorprendere. Il punto è uno: magari mi sottovalutano per l’apparenza o l’idea preconcetta, quindi basta un po’ di studio, di approfondimento per ribaltare i canoni del giudizio altrui”.

Stefano De Martino sul gossip con Belen Rodriguez: “Prima lo subivo”

Il nome di Stefano De Martino è indissolubilmente legato a quello della moglie Belen Rodriguez con cui da mesi ha ritrovato la serenità dopo una lunga separazione. Della vita provata della coppia la cronaca rosa si è sempre occupata, situazione che per lui inizialmente è stata difficile da gestire. “Ora riesco a dormirci sopra, prima erano cavoli”, ha ammesso a proposito del gossip: “Lo subivo. Le vicende personali inglobavano il resto: mi ritrovavo ovunque e la situazione è peggiorata dopo il matrimonio e la nascita di mio figlio, ma se basi la tua carriera solo sul gossip rischi di venir cancellato quando ancora ti stai guardando allo specchio”.