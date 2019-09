Stefano De Martino pigliatutto, al via 'Stasera tutto è possibile': ecco i super ospiti di oggi, da Ventura a Forest

Cresce l'attesa per la prima puntata di 'Stasera tutto è possibile' condotto da Stefano De Martino. Dopo il Festival di Castrocaro e La Notte della Taranta, l'ex ballerino di Amici debutta al timone dello show più divertente e pazzo della tv, prendendo il testimone di Amadeus. La quinta edizione del comedy show va in onda a partire da stasera lunedì 16 settembre in prima serata su Rai Due e fa subito il pienone di super ospiti: Simona Ventura, The Jackal, Raul Cremona, Mago Forest, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Ariadna Romero.

'Stasera tutto è possibile': tutte le anticipazioni

Le porte dell’Auditorium Rai di Napoli si apriranno per accogliere vecchi e nuovi amici del programma: comici, attori e personaggi dello spettacolo pronti a cimentarsi in prove tutte da ridere. Torneranno molti dei giochi diventati ormai dei “classici” di questo feel good show: da La Stanza Inclinata, vera e propria icona del programma con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, ad Alphabody, Segui il labiale, StepBurger e Speed Quiz. Ma ce ne saranno anche di nuovi, che richiederanno, come sempre, grande capacità di improvvisazione e voglia di mettersi in gioco. Nessuna gara, nessuna competizione: l’unico scopo del programma - tratto da 'Anything goes', format di grande successo in tutto il mondo - è divertirsi e divertire, dando vita a serate all’insegna delle risate e del buonumore. Scritto da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Gian Luca Belardi, Riccardo Cassini, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli, la regia è di Sergio Colabona.