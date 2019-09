Stefano De Martino conduce ‘Stasera tutto è possibile’ al posto di Amadeus

La stagione televisiva 2019-2020 si preannuncia ricca di impegni per Stefano De Martino, ormai sempre più avviato sulla strada della conduzione televisiva che lo pone tra i protagonisti più in vista di Rai Due.

Dopo l’esordio con ‘Made in Sud’ e il prosieguo con ‘La notte della Taranta’ e il ‘Festival di Castrocaro’ presentati in coppia alla moglie Belen Rodriguez, il ballerino campano si prepara alla nuova esperienza di ‘Stasera tutto è possibile’, varietà televisivo che prima di lui è entrato nelle case degli italiani con Amadeus. L’annuncio è arrivato con una foto postata dallo stesso neoconduttore sulle Instagram Stories che ha mostrato il suo nome affisso sul camerino degli studi.

Stefano De Martino a ‘Stasera tutto è possibile’

Viste le storie IG di Stefano De Martino, in questi giorni dovrebbero essere iniziate le prove del programma di Rai Due ‘Stasera tutto è possibile’, il cui inizio sembra essere previsto per lunedì 16 settembre. Il varietà è tratto da un format francese e nelle quattro stagioni in onda su Rai Due è stato condotto da Amadeus, prossimo alla conduzione del Festival di Sanremo 2020.

Lo show prevede varie prove a cui si dovrà sottoporre un gruppo, differente per ogni puntata, di personaggi del mondo dello spettacolo o dello sport. Non c'è competizione, né una giuria: lo scopo del programma è esclusivamente quello di far divertire i telespettatori, compito che quest’anno spetta anche al neoconduttore Stefano Martino.