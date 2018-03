Le storie maledette di Franca Leosini: anticipazioni della seconda puntata

Franca Leosini torna sull’omicidio di Sarah Scazzi nella seconda puntata di Storie Maledette in onda domenica 18 marzo su Rai Tre in prima serata. Ecco alcune anticipazioni: dopo il successo della puntata di esordio, ancora interviste a Sabrina Misseri e Cosima Serrano, rispettivamente cugina e zia della giovane ragazza uccisa ad Avetrana.

Le interviste a Cosima Serrano e Sabrina Misseri

Per la prima volta le due donne raccontano in tv la loro verità sull'omicidio di Sarah Scazzi. Con l'accusa di aver ucciso la piccola Sarah, dopo l'iter processuale che le ha condannate all'ergastolo, Sabrina e Cosima Misseri sono recluse nel carcere di Taranto. “Sarah Scazzi: quei venti minuti per morire” è il titolo del lavoro che Franca Leosini ha realizzato con l’impegno di continuare a capire, a raccontare e insinuare dubbi.

Scomparire all'improvviso in un giorno di maggio

La terza e ultima puntata di Storie maledette andrà in onda domenica 25 marzo e racconterà la storia di Tatiana Ceoban e di sua figlia Elena che scompaiono da Gradoli nel maggio del 2009. Per la giustizia il colpevole della vicenda è Paolo Esposito, compagno di Tatiana e intorno ruota un alone di mistero. Leosini intervista Esposito nel carcere di Viterbo.