Storie Maledette, Franca Leosini intervista Sonia Bracciale sull'omicidio del marito

Esordio di successo, la scorsa settimana, per la nuova stagione di 'Storie Maledette' dedicata ai mandanti di un omicidio. Secondo appuntamento, domenica 14 giugno, alle 21.20 su Rai Tre, con una storia che ha per protagonista una donna: Sonia Bracciale, 44 anni all'epoca dei fatti, signora di fascinosa sensualità.

E' ad Anzola dell'Emilia – provincia di Bologna – che ha luogo e si consuma questa vicenda di carezze e cazzotti. E' li, ad Anzola, che Sonia Bracciale indossa la divisa di guardia giurata. E' lì, ad Anzola, che indossa anche un marito: Dino Reatti, un omone di 48 anni che sfiorava i due metri d'altezza e superava, in peso, i 150 chili. Un peso difficile da sostenere, quello dello sposo per l'affascinante signora, che infatti lo divide con alcuni amanti, anche per risarcirsi delle percosse che sistematicamente subiva dal marito. Fino a quando, nel giugno del 2012, è a botte e a cazzotti che il massiccio consorte viene atterrato e ucciso da uno degli spasimanti della signora.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' a Sonia Bracciale – che si dichiara innocente – che viene però attribuita la responsabilità del fatale pestaggio, del quale sarebbe stata, per gli inquirenti e successivamente per i giudici in tre gradi di giudizio, la spietata mandante. Condannata a 21 anni di reclusione, Sonia Bracciale sconta la pena nella casa circondariale Dozza di Bologna. Sonia Bracciale racconta la sua drammatica vicenda a Franca Leosini, in esclusiva per Rai Tre a 'Storie Maledette'.