Storie Maledette, Franca Leosini intervista Francesco Rocca sull'omicidio della moglie

Torna 'Storie Maledette' con una nuova stagione dedicata alla figura del mandante di un delitto. Domenica 7 giugno, alle 21.20 su Rai Tre, apre la serie una storia ambientata a Gavoi, nel cuore della Barbagia. Protagonista dell'inquietante vicenda, Francesco Rocca, rinomato dentista, 38 anni all'epoca dei fatti. Ha una moglie dolcissima: Dina Dore. La sera della tragedia, Dina rientra a casa con la sua auto, ha con sé la sua bimba di soli otto mesi. Ed è nel garage di casa che il 26 marzo del 2008 si consuma un dramma che sembra riaprire la buia pagina dei sequestri. Dina viene ritrovata incaprettata all'interno del portabagagli, soffocata dallo scotch che le ha chiuso per sempre il respiro.

Le indagini, per quattro anni, seguono prevalentemente la pista del sequestro di persona finito in tragedia; ma portano anche a scoprire l'affaire sentimentale del rinomato dentista con la sua bella assistente di studio di soli 22 anni: Anna Guiso. Sarà un clamoroso colpo di scena a determinare la svolta, che porterà sul banco degli imputati Francesco Rocca, come mandante dell'omicidio della moglie.

Condannato all'ergastolo in tre gradi di giudizio, il dentista di Gavoi – che disperatamente si dichiara innocente – sconta la condanna nella casa di reclusione di Alghero. Francesco Rocca ripercorre la sua vicenda in un’intervista esclusiva rilasciata a Franca Leosini.