Torna "Storie Maledette", Franca Leosini: "Sarà una sorpresa"

Buone notizie per i "leosiners". Torna "Storie Maledette" con la sua impeccabile padrona di casa, Franca Leosini, che promette sorprese già dalla prima puntata, domenica 16 dicembre. "Non dico niente, primo per serietà e secondo perché sono napoletana e quindi scaramantica - ha detto ai microfoni di Rai Radio2, ospite di Un Giorno Da Pecora - Sarà una sorpresa".

Una puntata speciale, mentre per le altre due in programma si dovrà aspettare il 2019. "La nuova stagione inizierà più avanti - ha spiegato la giornalista - Per preparare una puntata di Storie Maledette ci vogliono mesi. Io studio tutti gli atti processuali e scrivo dalla prima all'ultima parola. La mia è una trasmissione impegnativa, non è un programma con le bollicine".

Top secret, dunque, i protagonisti delle prossime storie che racconterà con i suoi modi romanzati. Un sogno però lo ha svelato: "Mi piacerebbe intervistare un magistrato della Cassazione che si era innamorato di una collega, a sua volta moglie di un consigliere di Cassazione. Quando lei volle interrompere la relazione, lui chiese al marito di lei di accompagnarlo in una sua villa ad Anzio dove lo uccise e lo seppellì".