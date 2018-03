Storie Maledette, Roberta Bruzzone bacchetta Franca Leosini: “Non è aggiornata”

Il successo clamoroso dell’esordio di ‘Storie Maledette’ in onda su Rai Tre in prima serata è stato replicato anche nella puntata di ieri, con la seconda e ultima parte del caso Scazzi raccontato attraverso l’intervista di Franca Leosini a Sabrina Misseri e Cosima Serrano (1.877.000 spettatori pari all'8,1 % di share).

Bissato anche il corale coinvolgimento degli utenti che sui social si sono riversati in massa per commentare lo stile narrativo ormai inconfondibile della giornalista e anche la torbida tragedia dell’omicidio per il quale la cugina e la zia della 15enne di Avetrana sono state condannate all’ergastolo.

Nel corso del racconto l'attenzione si è concentrata anche sul ruolo avuto nell’omicidio da Michele Misseri, zio di Sarah, condannato a otto anni di reclusione per concorso in soppressione di cadavere. La criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone inizialmente fu consulente della difesa di Michele Misseri, poi lasciò l’incarico per divergenze con la linea difensiva. L’uomo si autoaccusò dell'omicidio della piccola Sarah Scazzi e accusò la criminologa e il suo primo avvocato, Galoppa, di averlo indotto a incolpare la figlia Sabrina del delitto, motivo per cui la Bruzzone accusò di calunnia Misseri dando il via ad un processo per diffamazione non ancora concluso.

Tra i tweet lanciati con l’hashtag #StorieMaledette, c’è stato anche quello di chi ha rilanciato proprio il commento di Roberta Bruzzone che ha espresso la sua incertezza sulla ricostruzione dei fatti riferita da Franca Leosini.

“La Leosini non è aggiornata. Misseri è già sotto processo per calunnia nei miei confronti da un bel po’. Per giugno è prevista la sentenza. Ci sono parecchie inesattezze e diversi errori nella ricostruzione effettuata durante la trasmissione. Peccato” ha scritto la criminologa, e a chi le ha fatto notare che il motivo delle dichiarate inesattezze potrebbero essere dovute alla circostanza che la registrazione del programma è risalente a un anno fa, la Bruzzone ha risposto ancora: “Il processo nei confronti di Misseri (e altri) è in corso da due anni...”.