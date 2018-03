Il caso Scazzi a “Storie Maledette”, se una tragedia diventa commedia sui social

È uso e costume di un’”epoca” cominciata ormai alcuni anni fa che i telespettatori commentino via social quanto avviene in televisione. Lo fanno sempre più spesso e soprattutto con crescente irriverenza. Con la ricerca un po’ forzata di quel piglio ironico che tutti speriamo di possedere da quando esiste Twitter, perché ci fa sentire un po’ più fighi, un po’ più su, un po’ più giudici. Abitudine che è diventata “fenomeno” da quando sui manuali di comunicazione ha fatto la sua prima apparizione l’espressione “Second Screen”, laddove per ‘primo schermo’ si intende la tv su cui guardiamo trasmissioni varie, mentre il secondo, più piccino ma altrettanto sferzante, è quello dello smartphone che teniamo in mano mentre sediamo in questa immensa platea virtuale.

Secondo i dati Nielsen pubblicati nelle ultime ore, i programmi ‘più commentati’ sui social network nell’ultima settimana riguardano trashume vario che risponde al titolo de “L’Isola dei Famosi”, talent show come “Amici” e “Masterchef Italia”, varietà alla “Ballando con le stelle”. Luoghi, insomma, che sono sede di leggerezza. Allo scoccare della mezzanotte di domenica, però, è entrata con prepotenza al quinto posto in classifica l’attesissima trasmissione di Franca Leosini “Storie Maledette”. Che è stata, invece, sede del ricordo di una storia interrotta, quella della 15enne Sarah Scazzi, per il cui omicidio – avvenuto nel 2010 - sono state condannate all’ergastolo la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano (sebbene loro continuino a proclamarsi innocenti e lo zio Michele Misseri persista nell’addossarsi la colpa), intervistate proprio durante la prima serata di Rai Tre.

Ed ecco che, d’un tratto, proprio come gli urletti e le sparate di una Francesca Cipriani qualsiasi, anche gli atti, le azioni ed i moti d’animo di un’assassina condannata in via definitiva sono diventate materia da smembrare via social negli ormai leggendari "meme". C’è stato chi, ad esempio, ha azzardato un ‘trova le differenze’ tra Sabrina e attoruncoli vari. Chi si è chiesto con la sbruffoneria di cui sopra: “Ma Sabrina non era dimagrita raga?”. E chi poi l’ha invitata a "ragionare" col senno di poi: “Sabrina ti stai facendo l'ergastolo per uno che non sa nemmeno come si scopa, fai conto”. O ancora: “Ci fu penetrazione ma non ci fu rapporto sessuale. Io ancora non ho capito come si tromba in Puglia”.

E se è vero che partecipazione è valore aggiunto, è altrettanto vero che, se si fermano per un attimo le dita sulla tastiera e ci si sofferma alla riflessione, il balzo dalla tragedia alla ilarità generale fa balzare dal divano. E che qui, più che all’esorcizzazione, si è vicini allo smarrimento del senso della misura.

Lungi dal voler apparire bacchettoni o pseudo moralisti. Ancor più lungi dal voler mettere in dubbio il lavoro di un monumento quale è Leosini - il suo capolavoro resta, sebbene rigato dall’ipotesi che questo moto social, che ultimamente ne è stato volano, alla lunga danneggi, o comunque offuschi, il programma in sé. L’unico obiettivo di chi scrive è fare caso a quel risolino che ci nasce spontaneo di fronte al volto di Sabrina Misseri e riscoprire che dietro di lei c’è la causa scatenante di “Storie Maledette”, ovvero una ragazzina di 15 anni che non c’è più. Quella stessa ragazzina di cui la d’Urso ragionava in termini di "celle del cellulare agganciate prima da una parte e poi dall’altra" e noi tutti (tanti) eravamo tanto bravi a puntare il dito contro la tv del dolore.

Si dirà che gran parte delle risatine è dovuta alla prosa barocca e forbita della conduttrice, e non al tema in sé. Che la valenza pedagogica del programma sta proprio nel mostrare l’assoluta ‘normalità’ dei protagonisti di una tragedia, nel render la loro quotidianità il più tangibile possibile. Che i social sono lo spazio dello svago. Che il ripudio per tanto orrore, nel raziocinio, resta. Che la figura di Sarah, poi, ne esce perfettamente rispettata, intonsa. E’ sempre lei, quella dal viso angelico che scriveva diari e che in quel diabolico pomeriggio voleva solo andare al mare con la cugina. Ma permetteteci di provare un effetto straniante, alienante di fronte al modo in cui una tragedia diventa commedia, fiera, gara di battute online. Sarah nel frattempo se n’è andata.