'Striscia la notizia' contro Rai Due : “E' stata bloccata l’intervista ad Antonio Ricci"

‘Striscia la Notizia’ punta (ancora) il dito contro la Rai e, in particolare, contro il direttore di Rai Due Andrea Fabiano, artefice, a suo dire, di aver bloccato un’intervista ad Antonio Ricci realizzata per un programma dedicato al regista e sceneggiatore Enzo Trapani.

Stando alla versione che il tg satirico di Canale 5 ha diffuso con un comunicato, qualche mese fa Antonio Ricci è stato contattato da Giorgio Verdelli, autore Rai e amministratore unico di Sudovest Produzioni, che gli ha chiesto di intervistarlo per un programma di Rai2 dedicato a Enzo Trapani.

Ricci, di solito molto restio a parlare davanti ai microfoni, in questo caso aveva accettato, avendo sempre riconosciuto Trapani come suo maestro - a cui ha dedicato anche un programma televisivo in 16 puntate (Free Dog: fantastico Trapani, andato in onda nel 1990 su Rai2).

A pochi giorni dal 16 ottobre, data prefissata per l’intervista, è giunta però un’imbarazzata telefonata dell’autore: tutto cancellato (questa la sintesi), dal momento che Andrea Fabiano, direttore di Rai2 “non gradisce la presenza di Ricci nei programmi del servizio pubblico”.

Le parole di Antonio Ricci

La vicenda è stata commentata da Antonio Ricci che ha definito “l’editto Fabiano” come “una discriminazione gaglioffa e inconcepibile”.ù

“Tra l’altro non sono neppure un dipendente Mediaset, ma un libero professionista senza vincoli di esclusiva”, ha aggiunto Ricci: “A me non piace comparire in Tv, ma mi ero messo gratuitamente a disposizione del servizio pubblico per il debito di riconoscenza che provo tuttora per il mio Maestro Enzo Trapani, di cui sono rimasto, almeno fino a oggi, l’unico discepolo vivente”.