Striscia, ancora un affondo all’Isola: spunta il “giallo” del cibo

Stasera Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) manda in onda la segnalazione di alcuni telespettatori a proposito dell'"Isola dei Famosi". Il sospetto è che la produzione del programma faccia trovare del cibo a una concorrente che avrebbe dovuto faticosamente procurarselo. Dichiarazione che questa sera sarà confermata da un esperto ittico che ha studiato i filmati.

Un caso analogo a quello denunciato a Striscia dall’ex naufraga Giulia Calcaterra. La campionessa di ginnastica, infatti, sostiene che nella scorsa edizione qualcuno avesse procurato un polpo a Raz Degan: "Una volta siamo morti dal ridere perchè Raz esce dall’acqua, da un’acqua alta 3 metri, con una piovra gigante in mano, morta - ha raccontato - Non ci sono le piovre, non esistono le piovre a 3 metri di profondità, te lo dico per certo!"

Striscia contro l'Isola sul "Canna-Gate": ieri l'ultima accusa

Solo ieri sera il programma condotto da Ficarra e Picone sganciava un’altra bomba – l’ennesima - al reality. La redazione ha infatti sottoposto al var un inedito audio di Francesco Monte. Come è noto, l'ex tronista è stato accusato da Eva Henger di aver fatto uso di droghe leggere in Honduras, ma fino ad oggi ha sempre smentito i fatti. Ebbene, secondo Striscia, “Ci sono stati tentativi di insabbiamento” a tal proposito da parte dell'Isola e l'audio ne sarebbe la prova.