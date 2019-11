Striscia la notizia, Ezio Greggio al cane: “Vai dalla d’Urso che è una collega”. Polemica per il fuorionda

Sta facendo discutere in queste ore il fuorionda di ‘Striscia la notizia’ che riprende Ezio Greggio mentre pronuncia divertito frasi e battute allusive nei confronti di Barbara d’Urso durante uno scambio con Enzo Iacchetti nel tg satirico di Canale 5.

“Posso dire una cosa, era così una bella serata ma adesso c’è Live-Non è la D’Urso”, afferma il conduttore spalleggiato da Iacchetti che replica: “Non sia giù di morale, lo dice il titolo stesso non c’è la D’Urso”. “Menomale che bella notizia”, l’esclamazione finale. Le risate procedono e i due non riescono a smettere fino al momento più discusso che arriva quando sul bancone del tg satirico arriva il cane ogni tanto protagonista della scena nel programma.

Ezio Greggio e la battuta su Barbara d’Urso nel fuorionda di Striscia la notizia

Nel fuorionda di ‘Striscia la notizia’ (pubblicato sul sito del programma che al momento non è raggiungibile ed in continuo caricamento) si vedono Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ridere di gusto anche nel momento in cui il cane sale sul bancone. E’ a quel punto che Greggio afferma riferendosi al cane: “Vai da Barbara d’Urso che è una collega. Vai su”.

La frase non è piaciuta ai molti utenti che su Twitter si sono riversati per condannare la battuta apparsa come offesa pesante verso la collega paragonata all’animale. “Squallore” e “Vergogna”, ha scritto qualcuno condannando la frase incriminata su cui, per ora, né Ezio Greggio né Barbara d’Urso hanno espresso il loro commento.

Proprio ieri, durante la puntata del suo 'Live', la conduttrice ha affermato di apprezzare moltissimo quando altri programmi fanno ironia su di lei e sul suo modo di condurre… Ora è da vedere se anche questa battuta le avrà strappato un sorriso.





Greggio: "Era così una bella serata ma ora c'è Live #noneladurso". La stima dei colleghi. #striscialanotizia — Giuseppe Candela (@GiusCandela) 25 novembre 2019





Tutti indignati per le offese di Greggio, gli stessi fan della suddetta conduttrice se la ridevano quando striscia insultava la Marcuzzi pesantemente e la stessa d'Urso la prendeva in giro come al solito al fianco delle donne #striscialanotizia #leiene pic.twitter.com/BsyxSiKu4m — Carlotta Natali (@NataliCarlotta) 26 novembre 2019





Mi sa che a qualcuno il flop di #StrisciaLaNotizia quotidianamente stracciati da Amadeus ha dato alla testa... pessima battuta vs una collega e per giunta della tua stessa azienda #noneladurso https://t.co/2iVWC7NIKP — Marina Kröger 👑 (@MarinaVanDerWoo) 25 novembre 2019





Vergogna per le frasi dette fuori onda nei confronti della d'urso #striscialanotizia — fabio76tuttalavitaladurso (@fabio76tuttala2) 25 novembre 2019