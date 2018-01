Striscia la Notizia, nuova coppia di conduttori da lunedì 8 gennaio

Nuovo cambio della guardia dietro al bancone di ‘Striscia la Notizia’.

Dopo il saluto di Ezio Greggio che ieri ha lasciato il timone del tg satirico, è Gerry Scotti ad affiancare Michelle Hunziker fino al prossimo 3 febbraio.

Il conduttore torna ad occupare quel posto dopo 3 anni, quando fece coppia proprio con la showgirl svizzera che siederà ancora al suo fianco.

La prima apparizione di Scotti dietro al bancone del programma di Antonio Ricci risale al 1997 al fianco di Franco Oppini, mentre nell'edizione 1998/99 condusse insieme a Gene Gnocchi.

Dopo una puntata in compagnia di Mike Bongiorno nel 2005, nel 2007 si è trovato al fianco di Ezio Greggio per tre settimane, per poi ritornarci nella stagione 2013/14, quando ha condiviso il bancone con Virginia Raffaele per tre giorni, in sostituzione della neomamma Michelle Hunziker.

Dopo la sua esperienza con il game show quotidiano di Canale 5 The Wall, in onda fino a domenica 7 gennaio, lo zio Gerry sarà così alle prese con questa grande nuova esperienza in un programma storico della rete.