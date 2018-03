Canna-Gate, ancora un affondo all’Isola: la testimonianza di Massimo Ceccherini

Prosegue la lotta intestina tra Striscia la notizia e l’Isola dei Famosi. Nella puntata in onda stasera, martedì 20 marzo, il tg satirico di Antonio Ricci ha mandano in onda una testimonianza di Massimo Ceccherini, ex naufrago nell’edizione 2017, a proposito del cosiddetto “Canna-Gate”, relativo al presunto uso di marijuana in Honduras da parte di Francesco Monte.

Il comico toscano ha confermato la testimonianza di Giulia Calcaterra andata in onda nei giorni scorsi sempre a Striscia, secondo cui anche nella scorsa edizione del reality alcuni naufraghi avrebbero fumato le canne durante il soggiorno in albergo, prima del trasferimento sull’isola vera e propria.

A Valerio Staffelli, che gli ha chiesto se fosse presente marijuana in quella edizione, Ceccherini ha risposto: “A pacchi. Quando arrivi lì in albergo ci sono proprio gli honduregni che te la vendono. Tutti se le facevano (le canne, ndr) quando c’ero io”. Poi si è rivolto all’ex tronista: “Monte, dillo!”