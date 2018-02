‘Striscia’ offende Baglioni, la rete insorge: “State rosicando, pezzenti!”

L’antipatia viscerale per Claudio Baglioni espressa qualche giorno fa da Antonio Ricci in un’intervista al Corriere della Sera si è trasferita sulle pagine social del suo programma ‘Striscia la Notizia’, da cui nelle ore concomitanti al Festival di Sanremo, si è scatenato un acerrimo assedio verbale contro il direttore artistico della kermesse.

“Ma chi conduce il festival di #sanremo? Claudio Baglioni o Renato Balestra?” è stato il primo post scritto in calce alla foto che ha messo a confronto il cantante con lo stilista, uscita che ha suscitato le reazioni anche degli utenti non propriamente definiti fan di Baglioni.

“Chi ha avuto l'idea di fare questo triste paragone non vale né anche i lacci delle scarpe di entrambi” ha commentato qualcuno; “Vi adoro amici di Striscia, ma questo accanimento contro Baglioni da parte di Antonio Ricci è gratuitamente cattivo e ingiusto” ha aggiunto qualcun altro.

Come se non bastasse, tempo qualche minuto ed ecco una nuova foto di Baglioni accanto alla già celebre “vecchia che balla” portata sul palco da La Stato Sociale.

“Con il lifting Baglioni è così ringiovanito che al suo fianco Michelle sembra sua zia” ha rincarato un nuovo post foriero di un’altra ondata di battute da parte degli utenti che hanno definito “ridicoli”, “pezzenti”, “vergognosi” gli amministratori della pagina di Striscia.

Molti, inoltre, gli utenti che hanno avuto il pensiero che Striscia stia “rosicando” per un Festival che, partito benissimo in fatto di ascolti (qui tutti i dati della prima serata) promette bene nelle prossime serate, con un inevitabile drastico di ascolti del tg satirico di Canale 5 che va in onda contemporaneamente per qualche decina di minuti.

“State a rosicà! Il Festival di Baglioni è molto bello!!! Rassegnatatevi Ricci & Co” si legge tra i commenti: l’attacco continuerà per tutte le restanti serate? Staremo a vedere, anche perché se così fosse dovrebbero dare prova di originalità per non puntare sempre sulle solite, ormai scontate, battute.

Sul sito di Striscia la notizia Antonio Ricci commenta così la prima serata del Festival di Sanremo: «Nel pezzo di Festival che ho visto viene mirabilmente esemplificata la condizione femminile: la donna che lavora e tira la carretta mentre i due maschi – fuchi – cazzeggiano. La Boldrini deve intervenire!».