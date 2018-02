"Canna gate", la prova schiacciante di Striscia

Proseguono senza sosta le indagini di Striscia la notizia sul "canna gate" all'Isola dei Famosi. Dopo la testimonianza di Chiara Nasti, che confermerebbe le accuse di Eva Henger nei confronti di Monte, ecco una nuova prova audio.

Valerio Staffelli e Max Laudadio l'hanno fatta ascoltare a Barbara D'Urso, in diretta a Domenica Live. Mistero sul contenuto, ma a quanto pare un altro naufrago ha rilasciato dichiarazioni scottanti in merito, e a giudicare dalla reazione della padrona di casa la prova sarebbe schiacciante.

The show must go on, ma anche la polemica.