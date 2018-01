Striscia, Tapiro d'oro a Mihajlovic: "Sto diventando una mezza sega"

Nel trappolone di Staffelli non poteva non finirci anche Sinisa Mihajlovic dopo le sue ultime gesta calcistiche. Il sarcastico inviato di Striscia la Notizia ha intercettato l'ormai ex allenatore del Torino per consegnargli il Tapiro d'Oro dopo il recente esonero.

L'ex tecnico granata, riguardo al suo allontanamento, ha detto: "Vorrei ringraziare il presidente perché mi ha dato la possibilità di allenare il Torino. Mi spiace, però, che non mi abbia chiamato direttamente lui per comunicarmi l'esonero". Sulla Var e sulle decisioni arbitrali a sfavore dei granata ha commentato: "Noi siamo stati sfortunati perché gli arbitri, anche rivedendo gli episodi, confermavano gli errori. Fa pensare un po' male".

Infine, sull'ultimo risultato positivo del Toro, arrivato dopo il suo esonero, ha scherzato: "Sto diventando una mezza sega. Arriva un allenatore nuovo che in un giorno cambia giocatori, sistema di gioco, e vince 3-0! Inizierò a fare pugilato, mi piacciono gli sport di contatto".