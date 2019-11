Al via 'Stumptown' con Cobie Smulders: la Robin di 'How I Met Your Mother' diventa detective | CLIP ESCLUSIVA

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

(In alto, una clip esclusiva tratta da 'Stumptown')

Dai pub di 'How I met your mother' ai casi da risolvere a Portland. Cobie Smulders, attrice famosa per aver vestito i panni di Robin Scherbatsky nell'amatissima sitcom statunitense ambienta a New York, torna in tv con 'Stumptown', serie basata sull’omonima graphic novel di Greg Rucka e Matthew Southworth, che andrà in onda dal 20 novembre ogni mercoledì alle 21.05 su Fox (Sky, 112). Smulders vestirà i panni di Dex Parios, ex veterana dell’esercito statunitense ed investigatrice privata, coraggiosa e determinata ma sicuramente con una vita disordinata.

Stumptown, le anticipazioni su trama e cast

'Stumptown' segue le vicende di Dex, diventata investigatrice nella sua città natale, Portland (Oregon), per mantenere il fratello disabile e pagare i suoi debiti di gioco. Il suo metodo investigativo tutt'altro che convenzionale la rende un bersaglio facile dei peggiori criminali in circolazione e non è di certo vista di buon occhio dalla polizia. Dex Parios conduce una vita caotica e spesso il suo modo di essere la porta a creare problemi a chiunque le stia intorno.

In ogni episodio la protagonista dovrà risolvere i casi che le verranno affidati, cercando di gestire, non sempre con grandi risultati, lavoro e vita privata. Nel cast troviamo Jake Johnson (New Girl, Jurassic World), Michael Ealy (Secrets and Lies), Camryn Manheim (Ghost Whisperer), Adrian Martinez (No Activity), Tantoo Cardinal (Frontiera) e Cole Sibus.