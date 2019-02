L'attesa è finita. Il 22 febbraio debutta su Netflix la seconda stagione di "Suburra", serie tv - prodotta da Cattleya e Bartlebyfilm in collaborazione con Rai Fiction - spin-off dell'omonimo film diretto da Stefano Sollima nel 2015. Otto i nuovi episodi (5 diretti da Andrea Molaioli e 3 da Piero Messina), ambientati a Roma tre mesi dopo la fine della prima serie, nei quindici giorni che intercorrono tra il primo e il secondo turno per l'elezione del sindaco di Roma. La nuova "missione" è far eleggere il sindaco giusto, quello in grado di favorire gli affari dei protagonisti, che nel frattempo sono cresciuti in ambizione e potere.

Suburra 2, trama e anticipazioni

Aureliano (un Alessandro Borghi in stato di grazia, reduce fra l'altro dalle 9 candidature ai David di Donatello ottenute da 'Sulla mia pelle', anch'esso targato Netflix) e Spadino (Giacomo Ferrara) cercano di affrancarsi dalla soggezione alle rispettive famiglie criminali per diventarne i capoclan, non senza scontri intestini ad altro tasso emotivo. La determinatissima Sara Monaschi (Claudia Gerini), dopo aver perso tutto, ha utilizzato le sue entrature in Vaticano per dedicarsi al business degli immigrati. E Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro), un tempo politico idealista e onesto, ha definitivamente ceduto alle lusinghe del boss 're di Roma' Samurai (Francesco Acquaroli) e si è candidato a sindaco con una lista civica, diventando ago della bilancia decisivo per il ballottaggio tra centrosinistra e centrodestra. Torna centrale anche il ruolo di Lele (Eduardo Valdarnini), ora vice-ispettore di polizia, insofferente ai continui ricatti di Samurai.

E se i personaggi protagonisti delle prima serie "esplodono", nella seconda stagione forniscono agli autori la possibilità di "esplorare ogni emozione dell'animo umano", come ha sottolineato in conferenza stampa Barbara Petronio, a capo del team di sceneggiatori che comprende anche Ezio Abbate, Fabrizio Bettelli e Camilla Buizza. Nel racconto si affacciano nuovi personaggi: Nadia (Federica Sabatini), giovane figlia di un piccolo boss di Ostia che sarà complice di Aureliano. Cristiana (Cristina Pelliccia), poliziotta schietta e determinata che metterà i bastoni tra le ruote alla carriera di Lele. E infine Adriano (Jacopo Venturiero), speaker radiofonico, nonché "figlioccio" di Samurai, che segue attivamente le vicende del candidato sindaco Cinaglia.